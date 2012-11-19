В Одесі горів театр музкомедії

В Одеському театрі музичної комедії ім. Водяного сталася пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, вогнище пожежі виникло сьогодні, 19 листопада, близько 14.00 в одному з технічних приміщень театру, що призвело до задимлення верхніх поверхів будівлі.

Через пожежу в приміщеннях верхніх поверхів виявилися заблокованими близько 30 осіб, яких через віконні отвори оперативно евакуювали прибулі розрахунки МНС – всього на місце прибуло 10 пожежних машин. Одній із співробітниць театру, яка надихалася димом, було надано допомогу лікарями «швидкої».

Як повідомив журналістам один із співробітників театру, займання сталося в одній із гримерок, вогонь швидко згасили.

Наразі фахівці облМНС встановлюють причини виникнення пожежі в театрі.