У донецькому бізнес-центрі вибухівки не знайшли

У Донецьку, в бізнес-центрі «Центавр-плаза», де сьогодні через повідомлення про замінування проходила перевірка й евакуація відвідувачів та персоналу, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськвідділу міліції.

У повідомленні зазначено, що на місці події працювали всі відповідні служби. З будівлі було евакуйовано близько 500 осіб. Правоохоронці й вибухотехніки обстежували приміщення офісів на предмет наявності вибухонебезпечних об`єктів.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адміністратору бізнес-центру по телефону анонімно повідомили про замінування будівлі, й о 10.00 за допомогою «тривожної кнопки» це повідомлення було передано відділу державної служби охорони. Було проведено евакуацію відвідувачів і персоналу бізнес-центру.