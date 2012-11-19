Дніпропетровщина: у лісосмузі виявлено 198 боєприпасів

17:36, 19 листопада 2012
Новини регіонів
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Снаряди, міни, гранати

У Дніпропетровській області в лісосмузі поблизу села Дніпровокам’янка виявлено 198 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Дніпропетровській області, боєприпаси були виявлені вчора, 18 листопада, під час проведення пошукових робіт організацією «Пошук Дніпро».

Зокрема, виявлено 192 артилерійські снаряди різних калібрів, 3 мінометні міни та 3 гранати.

Подано заявку до групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГТУ МНС у Дніпропетровській області на знищення боєприпасів.

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