Дніпропетровщина: у лісосмузі виявлено 198 боєприпасів
17:36, 19 листопада 2012Новини регіонів
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Снаряди, міни, гранати
У Дніпропетровській області в лісосмузі поблизу села Дніпровокам’янка виявлено 198 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Дніпропетровській області, боєприпаси були виявлені вчора, 18 листопада, під час проведення пошукових робіт організацією «Пошук Дніпро».
Зокрема, виявлено 192 артилерійські снаряди різних калібрів, 3 мінометні міни та 3 гранати.
Подано заявку до групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГТУ МНС у Дніпропетровській області на знищення боєприпасів.
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