Полтавщина: чоловік перевозив у автобусі 26 кг марихуани

У Полтавській області міліціонери цими вихідними затримали чоловіка, який перевозив у приміському автобусі 26 кг марихуани.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС у Полтавській області, 37-річний чоловік їхав приміським автобусом із Котельви до Полтави. Працівники Державтоінспекції Полтавської області зупинили автобус, а фахівці Кінологічного центру разом зі службовим собакою зайшли в салон автобуса. Собака зупинився біля двох господарчих сумок одного з пасажирів, в одній із яких виявилося майже 26 кг марихуани, що за цінами чорного ринку коштує близько 300 тис. грн.

Як пояснив затриманий, наркотичні рослини він зібрав на галявині в лісі в Котелевському районі два тижні тому. Потім знахідку перевіз в одну з лісосмуг у Полтавському районі, де залишив сушитися. Тепер він повернувся, щоб забрати наркотик і перевезти до себе додому для власного споживання.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

За даними міліції, затриманий з березня місяця перебував у розшуку в Жовтневому, а з червня в Київському райвідділах міліції за збут наркотиків і незаконний оборот зброї.