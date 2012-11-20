У столиці стартує кампанія з профілактики грипу та інших респіраторних захворювань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Так, у закладах охорони здоров’я столиці вже почали готуватися до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та інші респіраторні захворювання. У медичних установах створюють запас противірусних і лікувальних препаратів, дезінфікуючих та антисептичних засобів індивідуального захисту медичних працівників. Крім того, заплановане і навчання медичних працівників з питань клініки, діагностики, лікування та профілактики гострих респіраторних захворювань.

За рахунок комплексної програми «Здоров’я киян» щеплюватимуть проти грипу дітей та персонал дитячих будинків і притулків для неповнолітніх, шкіл-інтернатів для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також літніх людей, які проживають у будинках для осіб похилого віку.

Також у профільному управлінні повідомляють, що у разі інтенсивного підйому захворюваності передбачено додаткове залучення медичного персоналу та збільшення кількості ліжок для госпіталізації пацієнтів.

Комунальне підприємство «Фармація» забезпечить аптечну мережу достатньою кількістю лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу, а також масок, гумових рукавичок та інших засобів індивідуального захисту та їхню безперебійну реалізацію.

Моніторинг за циркуляцією вірусів та рівнем захворюваності мешканців столиці здійснюватиме Київська міська санітарно-епідеміологічна станція.

Якщо епідемічна ситуація з ГРВІ все ж ускладниться, за відповідним клопотанням Київської CЕC столична влада розглядатиме питання щодо припинення навчального процесу у школах та введення обмежувальних заходів в інших навчальних закладах міста.