У Рівному у 7 працівників підприємства - харчове отруєння
11:58, 20 листопада 2012Новини регіонів
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Госпіталізовані
19 листопада до приймального відділення Рівненської міської лікарні з ознаками харчового отруєння звернулися 7 працівників виробничого підприємства «Патар», що знаходиться в Рівному на вулиці Млинівській.
Як повідомляє прес-служба МНС України, після медичного обстеження всі хворі були госпіталізовані до інфекційного відділення у стані середньої важкості з попереднім діагнозом «гострий ентерит».
Наразі обставини події встановлюються, проводиться медичне обстеження осіб, які перебували в контакті з потерпілими.
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