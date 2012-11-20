У Рівному у 7 працівників підприємства - харчове отруєння

19 листопада до приймального відділення Рівненської міської лікарні з ознаками харчового отруєння звернулися 7 працівників виробничого підприємства «Патар», що знаходиться в Рівному на вулиці Млинівській.

Як повідомляє прес-служба МНС України, після медичного обстеження всі хворі були госпіталізовані до інфекційного відділення у стані середньої важкості з попереднім діагнозом «гострий ентерит».

Наразі обставини події встановлюються, проводиться медичне обстеження осіб, які перебували в контакті з потерпілими.