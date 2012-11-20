На Чернігівщині під колесами потяга загинула жінка. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.

Учора у м.Бахмач на залізничній станції "Бахмач-Київський" мотовоз АГД-18424937 (станції Конотоп) смертельно травмував жінку, 1971 року народження.

Затримки руху потягів не було.