На Чернігівщині під колесами потяга загинула жінка
12:03, 20 листопада 2012Новини регіонів
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1971 року народження...
На Чернігівщині під колесами потяга загинула жінка. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.
Учора у м.Бахмач на залізничній станції "Бахмач-Київський" мотовоз АГД-18424937 (станції Конотоп) смертельно травмував жінку, 1971 року народження.
Затримки руху потягів не було.
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