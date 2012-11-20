Справу за фактом отруєння дітей в Обухові направила до суду

Прокуратура Обухівського району Київської області направила до суду кримінальну справу, порушену за фактом масового отруєння дітей у дитячому садочку «Рушничок» в м. Обухів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, досудовим слідством встановлено, що керівник цього дитсадка, в порушення Санітарних правил устрою та утримання дитячих дошкільних навчальних закладів, не забезпечила належний контроль за організацією та якістю харчування. В садку під час приготування їжі не було дотримано технологію приготування страв, внаслідок чого до готових страв потрапив збудник сальмонельозу.

Споживання цієї їжі призвело до масового інфекційного захворювання у дошкільному навчальному закладі. Загалом отруїлись 38 осіб, з них 29 дітей дошкільного віку.

Керівнику закладу пред’явлено обвинувачення за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

На даний час завідуюча дитячим садком звільнена із займаної посади.

Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнуто завідувача санітарно-гігієнічного відділу Обухівської районної санепідстанції, який зобов’язаний був систематично здійснювати санепіднагляд та дотримання державних санітарних правил та норм, особливо в закладах масового перебування дітей.

На даний час стан здоров’я дітей задовільний, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.