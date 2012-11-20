У Києві реоганізують акушерсько-гінекологічну службу

У Києві акушерсько-гінекологічну службу хочуть реорганізувати за пілотною моделлю Солом’янки, пише сьогодні газета «Хрещатик».

За інформацією видання, колегія Головного управління охорони здоров’я КМДА розглянула результати пілотного проекту реорганізації акушерсько-гінекологічної служби, що реалізується на базі Солом’янського району. Медики столиці відзначили успішність моделі та рекомендують іншим районам перейняти досвід Солом’янки. За даними газети, у січні поточного року тут кардинально змінили підхід по нагляду за вагітними - провели адміністративне перепідпорядкування жіночих консультацій Київському міському пологовому будинку № 5, у результаті чого встановили нерозривний зв’язок між жіночою консультацією та родопомічним стаціонаром. Так, за 9 місяців впровадження пілотного проекту основні показники якості надання медичних послуг киянкам значно поліпшилися. Зросла кількість виявлення патологій вроджених вад розвитку плоду на ранніх стадіях вагітності, зменшилася кількість передчасних та патологічних пологів, суттєво знизилися перинатальні втрати та малюкова смертність. Крім того, рівень раннього діагностування захворювань, в тому числі онкологічних, підвищився у кілька разів.

Упродовж грудня фахівці проведуть детальний аналіз якості надання меддопомоги жінкам Києва, після чого розглядатимуть можливість реорганізації акушерсько-гінекологічної служби міста за відпрацьованою моделлю у Солом’янському районі.

kreschatic.kiev.ua