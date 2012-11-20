На Черкащині в ставку знайшли 100-кілограмову авіабомбу

У Черкаській області 19 листопада в місцевому ставку села Червона Слобода Черкаського району виявили 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у Черкаській області, під час спускання води з місцевого ставка, на дні побачили металевий предмет, схожий на авіабомбу. Піротехнічна група обласного управління МНС, яка прибула на місце знахідки, встановила, що знайдений предмето — 100-кілограмова осколкова авіаційна бомба часів Другої світової війни. Зараз проводяться роботи зі знешкодження авіабомби та вивезення зі ставка.

З початку року у Черкаській області піротехніками знищено 2128 боєприпасів часів війни, серед яких мінометні міни, артилерійські снаряди, авіаційні бомби, гранати, запали до гранат та патрони.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в лісі неподалік села Поташ в Маньківському районі Черкаської області виявили арсенал артилерійських снарядів часів Другої світової війни.