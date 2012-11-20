Львівщина: двоє гробокопачів після похорону влаштували різанину

У Львівській області двоє працівників міського кладовища міста Червоноград після похорону влаштували бійку із застосуванням холодної зброї (ножа) внаслідок якої одного з гробокопачів у тяжкому стані було госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, в минулі вихідні двоє працівників кладовища (гробокопачі) викопали яму для поховання і після завершення роботи і похорону разом пішли до підсобного приміщення, розташованого на території кладовища. Там між ними виникла сварка, в ході якої – 27-річний чоловік завдав кілька ножових поранень у спину своєму 46-річному колезі.

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Нападника затримали і направили до обласної психіатричної лікарні для проходження відповідного огляду.

За однією з версій, сварка між працівниками кладовища могла виникла через розподіл коштів, отриманих за копання могили.

Стосовно агресивного копача могил порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 5 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (вбивство) КК України, інформує Відділ зв’язків з громадськістю.