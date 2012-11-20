У сміттярці виявлено труп новонародженого немовляти

У Харкові в сміттєвому контейнері поблизу одного з будинків по бульвару Івана Каркача виявлено труп новонародженої дитини.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про виявлення трупа новонародженої дівчинки надійшло до чергової частини Орждонікідзевського райвідділу міліції від оператора «102» 15 листопада близько 17.30.

На місце події терміново виїхало керівництво Орждонікідзевського райвідділу та міського управління міліції, слідчо-оперативна група, прокурор району, експерти-криміналісти та кінологи. З місця події правоохоронці вилучили речові докази.

Труп дини направлено до моргу. На тілі не виявлено видимих ознак насильницької смерті. Наразі працівники міліції встановлюють обставини події: допитують свідків та мешканців навколишніх будинків. За результатами експертизи буде вирішено питання про порушення кримінальної справи.

