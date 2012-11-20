У Києві відкрили меморіальну дошку Янушу Корчаку

У Всесвітній день дитини у Києві відкрили меморіальну дошку Янушеві Корчаку – видатному польському письменнику, педагогу та лікарю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації. в урочистостях з нагоди відкриття дошки на фасаді будинку, у якому проживав і працював Я.Корчак під час Першої світової війни на вулиці Володимирській, 47, взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, заступник міністра культури України Тимофій Кохан, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, виконуючий обов’язки начальника Головного управління охорони культурної спадщини Яків Діхтяр, а також діячі культури та педагогічна громадськість.

«Сьогодні відбулася знакова подія, адже таким чином ми увічнюємо нашу спільну духовну спадщину. Українська та польська історії дуже пов’язані, велика кількість діячів культури, митців, представників інтелігенції працювали на теренах обох держав, один з яскравіших представників цієї плеяди – Януш Корчак. Міська влада Києва підтримує подібні ініціативи національних громад – лише протягом 2012 року було встановлено сім меморіальних дощок і два пам’ятники виданим діячам і військовим, які жили і працювали у Києві», – зазначив Я.Діхтяр.

Нагадаємо, що у 2011 році Сейм Республіки Польща проголосив 2012 рік «Роком Януша Корчака» під гаслом «Немає дітей – є люди». Із 13 до 20 листопада у столиці України тривали Дні Я.Корчака. Саме у Києві видатний педагог перебував на початку ХХ століття і працював над однією зі своїх основоположних педагогічних робіт «Як любити дитину».

Зауважимо, що Я.Корчак – справжнє ім’я якого Генрик Ґольдшмідт, відомий також як Старий Доктор або Пан Лікар – лікар за освітою, педагог за покликом душі і письменник за покликанням. Народився 1878 або 1879 року у Варшаві, загинув 1942 року у нацистському таборі смерті у Треблінці разом зі своїми вихованцями.

У Польському Інституті у Києві стверджують, що Я.Корчак - людина, яка стала легендою ще за життя, класик дитячої літератури, педагог-новатор, зачинатель діяльності на захист прав дитини і повної рівноправності дітей. Він стверджував, що дитина має право бути такою, як вона є, має право на повагу, на помилку, на висловлення своїх думок.

Крім того, Я.Корчак керував і опікувався у Варшаві двома притулками для дітей «Наш дім» і «Дім сиріт», де створив своєрідну дитячу республіку з дитячим парламентом, товариським судом, дитячою газетою.