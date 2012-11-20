Сумщина: у селах створять 13 нових пунктів «швидкої допомоги»

На Сумщині в сільській місцевості невдовзі буде створено 13 додаткових пунктів швидкої медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації Петро Павлюк.

«Є норми, якими передбачено, що «швидка» повинна прибути за 15-20 хвилин. Щоб забезпечити такі стандарти, ми плануємо створити в селах ще 13 пунктів швидкої медичної допомоги, наразі проводимо розрахунки для визначення місць їх розташування», - зазначив П.Павлюк.

За його інформацією, наразі в області функціонує 2 станції, 18 відділень, 41 пункт швидкої допомоги. Працюють 120 бригад швидкої допомоги, у тому числі 5 спеціалізованих. Крім того, надати невідкладну медичну допомогу готові ургентні служби усіх лікувальних закладів області.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набирає чинності Закон України «Про екстрену медичну допомогу». Згідно з положеннями Закону, всі комунальні заклади екстреної медичної допомоги фінансуватимуться не з місцевих, а з обласного бюджету. Видатки на ці потреби буде передбачено у Державному бюджеті.

Першу домедичну допомогу людині у невідкладному стані будуть зобов’язані надавати рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, міліції, фармацевти, водії автотранспортних засобів, провідники пасажирських вагонів та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми професійними чи службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання такої допомоги.

Законом також передбачається, що в разі загрози життю людини, яка перебуває у невідкладному стані, медичні працівники та інші громадяни матимуть право використати будь-який наявний транспортний засіб для надання людині невідкладної медичної допомоги або перевезення її до найближчого закладу охорони здоров’я.

У разі відмови у передачі чи прийнятті виклику, несвоєчасного надання, створення перешкод у наданні екстреної медичної допомоги особи нестимуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від характеру протиправних дій.