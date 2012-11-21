Медзаклади Сумщини отримали обладнання на 32 млн грн

У Сумській області заклади охорони здоров`я в рамках реалізації стратегії соціально-економічного розвитку «Нова Сумщина-2015» отримали високотехнологічне діагностичне обладнання на суму більше, ніж на 32 млн грн.

Про це УНІАН повідомила заступник голови Сумської облдержадміністрації Тамара Іщенко.

«Це – реальний крок до покращення якості та доступності медичної допомоги як у великих містах, так і у віддалених районах», - зазначила вона.

За інформацією Т.Іщенко, завдяки виділеним з обласного бюджету коштам Конотопська, Роменська та Охтирська центральні районні лікарні отримали надсучасні багатозрізові спіральні комп’ютерні томографи, обласний клінічний шпиталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни та обласна клінічна лікарня отримали цифрові рентгенівські діагностичні апарати, Роменська, Конотопська та Глухівська ЦРЛ – цифрові мамографи, Середино-Будська ЦРЛ – флюорограф, Білопільська ЦРЛ – ренгенапарат, Роменська та Охтирська ЦРЛ – рентгенапарати.

«Рішення про розподіл обладнання було прийнято депутатським корпусом на останній сесії обласної ради, що відбулася 16 листопада», - розповіла Т. Іщенко.