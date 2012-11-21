У "спальному" районі Черкас оголосили карантин через сказ

В Черкасах в Південно-Західному районі оголошено карантин на сказ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, вчора, 20 листопада, регіональна лабораторія ветеринарної медицини підтвердила захворювання на сказ у лисиці, яку знайшли 12 листопада у Черкасах в районі вул. 30-річчя Перемоги, 29. У зв’язку з цим, в Південно-Західному "спальному" районі міста оголошено карантин на сказ.

Жителям міста, особливо мешканцям загрозливої зони, що обмежується вулицями Руставі – Конєва – 30-річчя Перемоги – Ярославська - Батицького, рекомендовано в разі появи диких тварин негайно повідомляти про це працівникам ветеринарної медицини.

Затверджено комплексний план заходів з локалізації та ліквідації сказу тварин у місті. Особливо контролюватиметься територія шкіл в Південно-Західному районі Черкас, а також територія біля Міської дитячої лікарні та дитячої поліклініки №3.

За словами начальника управління ветмедицини у м. Черкаси Василя Крука, навколо міста розплодилися лисиці – переносники сказу. Вони кусають котів, собак, ідуть у місто. За його словами, якщо дика тварина безстрашно заходить у місто, вона, найімовірніше, хвора на сказ.