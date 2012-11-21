У Севастополі продовжують видобуток прибережного піску

У Севастополі проведуть повторну експертизу впливу розробки морського піску компанією «Суеста» в районі мису Фіолент на навколишнє природне середовище.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про проведення додаткової екологічної експертизи матеріалів «Оцінки впливу на навколишнє природне середовище розробки Севастопольського-1 родовища будівельних пісків у прибережній частині акваторії Чорного моря» (здійсненою для ТОВ «Суеста» Південним науково-дослідним інститутом рибного господарства та океанографії) ухвалено у вівторок на сесійному засіданні міськради Севастополя.

Голова депутатської комісії з питань екології Карп Булатів розповів депутатам, що «Суеста» видобуває пісок на підставі трьох документів: узгодження й дозволу на видобуток піску з боку Азово-Чорноморської екологічної інспекції, а також - дозволу Державної служби геології та надр України, виданого на основі цих документів. За словами К.Булатова, «Якщо - а, скоріш за все, так і буде - ми отримаємо негативний висновок при повторній експертизі, то анулюються й дозволи Азово-Чорноморської інспекції та міністерства». Він додав, що проведення експертизи обійдеться міському бюджету приблизно в 5 тис. грн.

У свою чергу, голова Севастопольської МДА Володимир Яцуба на сесії запропонував звернутися до уряду України з проханням про внесення змін до порядку ухвалення рішень про розробку надр прибережної зони Севастополя, з урахуванням думки міської влади та інтересів громади.

«Вже зрозуміло, що представники влади не мають відношення до цього питання. Нас ніхто не запитує. Без нас, без відома все це робили. Тому, крім усього іншого, треба підготувати звернення до уряду України, що, враховуючи особливості прибережної зони Севастополя, де розташовані житлові будинки, просимо внести зміни до порядку ухвалення рішень, і (щоб) без відома влади такі ліцензії, шановані інспекції всялякі там не видавали», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба геології та надр України на початку листопада своїм наказом зупинила дію виданого в грудні 2011 року Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією спеціального дозволу компанії «Суеста» на користування надрами (видобуток піску) в прибережній частині Севастопольської зони акваторії Чорного моря.

За результатами розгляду протесту Севастопольської міжрайонної прокуратури з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері, а також за підсумками проведеної міською прокуратурою перевірки також встановлено, що позитивний висновок державної екологічної експертизи й дозвіл на проведення робіт із видобутку піску видані «Суесті» в порушення вимоги природоохоронного законодавства.

Раніше, 30 жовтня, «Суеста» заявила, що після перерви, пов`язаної з участю в судових процесах, відновлює роботи по здобичі морського піску в акваторії Севастополя, зокрема районі мису Фіолент.

Раніше, 30 жовтня, «Суеста» в повідомленні, переданому в місцеві ЗМІ та прокуратуру, заявила, що після перерви, пов`язаної з участю в судових процесах, відновлено роботи з видобутку морського піску в акваторії Севастополя, зокрема районі мису Фіолент.

1 листопада прокуратура Севастополя за фактом видобутку піску судами компанії «Суеста» порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України, тобто незаконного заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 5 тис. грн або обмеження свободи на строк до 3 років з позбавленням права займати відповідні посади на строк до 3 років із конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

Як повідомив того ж дня на прес-конференції прокурор Севастополя Ігор Пілат, у ході перевірки встановлено, що видобуток піску проводився групою компаній ТОВ «Суеста» з 19 лютого 2012 року на підставі отриманих дозволів зі сторони різних контролюючих органів, зокрема Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції. В ході перевірки встановлено, що два судна, «Трофа» і «Печора», поперемінно, практично цілодобово видобували пісок із дна моря в районі мису Фіолент і мису Виноградний.

Довідка УНІАН. Основним видом діяльності Групи компаній «Суеста» є видобуток і продаж морського будівельного піску в Криму, а також виробництво та реалізація будівельного бетону та розчинів, виробів із бетону.

ТОВ «Суеста» входить до ЗАТ «Південна інвестиційна компанія». 27 грудня 2011 року фірма отримала дозвіл Державної служби геології та надр України на видобуток корисних копалин - на використання надр, за умови дотримання природоохоронного законодавства, строком на 10 років. Розмір родовища піску «Севастопольське-1» становить 64 га водної площі, запаси піску тут оцінюються в 2 млн тонн.

Мис Фіолент із прилеглою акваторією з 1969 року вважається пам`яткою природи місцевого значення. У роки незалежності України було підтверджено статус природно-заповідної території.