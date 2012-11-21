Дніпропетровській дитячій лікарні передали унікальне устаткування

Приватбанк сьогодні, 21 листопада, офіційно передав Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні унікальне устаткування для комплексного лікування онкохворих дітей.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, голова правління Приватбанку Олександр Дубілет передав лікарні три одиниці устаткування зарубіжного виробництва загальною вартістю понад 1 млн. грн. Це автоматичний біохімічний аналізатор крові, що дає змогу контролювати стан маленьких пацієнтів під час проходження хіміотерапії, ультрасучасний електрохірургічний апарат для операцій, який дасть змогу мінімізувати виникнення ускладнень і збільшити шанси на повне одужання кожної дитини, а також новий коагулометр, що дає змогу поліпшити діагностику порушень згортання крові і запобігати кровотечі при проведенні хіміотерапії.

Медичну техніку передано лікарні в рамках добродійної програми «Дитинство для всіх!», що проводиться добродійним фондом Приватбанку «Допомагати просто!». Програму також супроводжують волонтери Дніпропетровської добродійної організації «Сяйво веселки», які проводять арттерапію для маленьких пацієнтів стаціонару і збирають кошти на ліки для онкохворих дітей.

“Устаткування, яке ми сьогодні офіційно передаємо лікарні, вже змонтоване, налагоджене і починає працювати, рятуючи життя дітей. Всі кошти на його закупівлю були зібрані клієнтами Приватбанку протягом 5 місяців. У добродійній акції через мережу банкоматів взяли участь більш як 48 тисяч клієнтів банку. Дякуємо всім за підтримку цієї доброї справи. Всі зібрані кошти пішли виключно на устаткування. Зі свого боку, банк забезпечив повний контроль за використанням грошей, проведенням тендеру, закупівлею, доставкою і наладкою устаткування», - зазначив голова правління, вручаючи сертифікат на устаткування.

За словами О.Дубілета, в середньому клієнти перераховували зі своїх рахунків на допомогу онкохворим дітям по 20-25 грн. Максимальний внесок становив 500 грн, мінімальний - 1 грн.

Він підкреслив, що особливістю добродійної програми також є відкрите голосування он-лайн клієнтів ПБ, які вибрали саме проект для допомоги онкохворим дітям.

«Багато клінік мріють про таке устаткування моделі 2012 року від кращих виробників. У Дніпропетровську – це вже реальність. Наша лікарня - єдина дитяча лікарня в Україні і п`ята лікарня взагалі в країні, яка завдяки програмі Приватбанку має таке сучасний електрохірургічний інструментарій», - заявив журналістам директор Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Хитрик.

За його словами, це допоможе якісно і безпечно робити операції дітям при складних пухлинах.

Довідка УНІАН. З початку 2012 року в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні пройшли лікування більш як 400 дітей. У стаціонарі лікарні постійно перебуває 20-30 маленьких пацієнтів. Добродійна програма Приватбанку “Допомагати просто!” діє з 2010 року і дає можливість клієнтам банку брати участь у добродійних проектах, спрямованих на підтримку дітей-сиріт, тяжкохворих дітей і цільових проектів допомоги потерпілим від стихійного лиха і катастроф. Внести свій вклад у добру справу можна перерахувавши суму пожертвувань у банкоматах банку або направивши на добродійність дрібну здачу у відділеннях банку (до 1 грн). В рамках програми “Допомагати просто!” вже зібрано 7 млн. 210 тис. грн для дитячих будинків і більш як 4,5 млн. грн на цільові добродійні програми.