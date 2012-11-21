Суми виділили 400 тис. грн на препарати для новонароджених

Сумська облрада виділила з обласного бюджету 400 тис. грн на закупівлю препарату для профілактики особливо небезпечної інфекції дихальних шляхів у новонароджених - респіраторної синцитиальної інфекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, на виділені кошти лікувальні установи регіону незабаром куплять препарат «Синагіс». Цей препарат рекомендований Міністерством охорони здоров`я України до використання ще з 2011 року, проте раніше на нього не було коштів.

Згідно з повідомленням, вартість препарату – близько 700 доларів США за один флакон. Для всіх батьків препарат буде безкоштовним.

Як повідомила головний лікар Сумської обласної дитячої клінічної лікарні Ганна Богданова, деякі лікувальні установи вже використовують ці ліки, і на сьогодні вже 9 дітей одержали першу дозу препарату.

«Респіраторний синцитиальный вірус – дуже небезпечна інфекція особливо для недоношених дітей. Вірус провокує у дитини тяжкі наслідки, і часто призводить до смерті. Летальність цієї інфекції у 9 разів перевищує летальність від грипу», - уточнила Г. Богданова.