У Донецьку знищено 135 кг героїну, вилученого у наркокур'єра

21 листопада в Донецьку на підприємстві ПрАТ «Донецьксталь - Металургійний завод» у присутності представників ЗМІ на виконання судового рішення знищено 135 кг героїну, вилученого співробітниками Служби безпеки України у наркокур`єра.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Головного управління СБУ в Донецькій області.

У повідомленні зазначили, що орієнтовна вартість знищеного героїну на «чорному ринку» становить понад 13 млн доларів (ціна 1 г героїну – близько 100 доларів США).

У повідомленні нагадали, що ще в травні 2008 року СБУ виявила й перекрила канал контрабандного транзитного перевезення через територію України з Росії до Румунії особливо небезпечного наркотичного засобу. На митному пункті «Новоазовськ» правоохоронці затримали водія іноземної вантажівки під час спроби незаконно перемістити через державний кордон України 135 кг героїну - 116 брикетів із наркотиком було заховано в конструктивних елементах причепа автомобіля.

Стосовно наркокур`єра – громадянина Туреччини – Управлінням СБУ в Донецькій області було порушено і розслідувано кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) і ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення наркотичних засобів у особливо великих розмірах) КК України.

Рішенням Новоазовського районного суду Донецької області зловмисника було визнано винним і засуджено до 10 років позбавлення волі. У вересні 2012 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок без змін.