Які причини спалаху дизентерії на Одещині?

В Одеській області співробітники прокуратури почали перевірку обставин і причин спалаху дизентерії два тижні тому в ряді населених пунктів Любашівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі наглядового відомства, приводом для прокурорського реагування стала госпіталізація 17 жителів цього району з діагнозом «дизентерія Зонне». Причини захворювання з`ясовуються фахівцями Одеської обласної санітарно-епідеміологічної служби.

Причому, згідно з повідомленням, після 19 листопада кількість хворих збільшилося. У зв`язку з цим продовжуються позапланові перевірки санітарно-епідемічною службою дотримання вимог санітарного законодавства.

У прокуратурі зазначають, що керівництво облсанепідемстанції внесло розпорядження начальнику відділу освіти Любашівської райдержадміністрації «про проведення посилених протиепідемічних заходів із метою попередження спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь».

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, від спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь впродовж двох тижнів страждають, перш за все, жителі райцентру, а також сіл Бобрик-1 і Бобрик-2 Любашівського району.