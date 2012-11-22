Дніпропетровські митники 19 листопада вилучили партію імпортного сиропу від кашлю на 1,4 млн грн, який місцеве підприємство намагалося ввезти в Україну з 0% ставкою мита.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської митниці.

Підприємство імпортувало зі Словенії на митну територію України 50 тис. флаконів сиропу від кашлю загальною вагою 15 тонн вартістю 1,4 млн грн, задекларувавши партію засобу із 0% ставкою ввізного мита. Разом із тим зазначений товар класифікується за ставкою ввізного мита у 8% від вартості товару.

За підрахунками спеціалістів, підприємство таким чином не сплатило до державного бюджету більше 110 тис. грн митного збору.

За інформацією Дніпропетровської митниці, представник підприємства не задекларував за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар, чим вчинив правопорушення, передбачене статтею 472 Митного кодексу України.

Складено протокол про порушення митних правил. Санкція зазначеної статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товару з конфіскацією зазначеного товару.

Товар вилучено на склад митниці до рішення суду у справі.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в аеропорту Дніпропетровська митники вилучили 84 мобільні телефони iPhone-5, які пасажир намагався незаконно ввезти в Україну.