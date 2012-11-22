38-річна жителька Харкова викрала ...власного онука

У Харкові викрито 38-річну безробітну місцеву жительку, підозрювану у викраденні власного онука.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що 21 листопада в одному із селищ Буського району Львівської області у будинку своєї дочки жінка викрала піврічного онука.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.