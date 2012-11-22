Луганщина: BMW врізався в трактор, загинув пасажир автомобіля

21 листопада о 16.15 в Лутугінському районі Луганської області на автодорозі Знам’янка – Луганськ – Ізварине в 500 м від селища Весела Тарасівка водій автомобіля BMW-728 здійснив зіткнення з трактором.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ВЗГ ГУМВС України в Луганській області, в результаті ДТП пасажир BMW (1990 р.н.) від одержаних тілесних ушкоджень загинув на місці події, водії автомобіля і трактора госпіталізовані.

Проводиться перевірка обставин події.