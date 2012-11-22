У Києві до газу підключено 123 квартири будинку, що горів

Увечері 21 листопада фахівці розпочали підключення газу до квартир пошкодженого пожежею будинку на вулиці Івана Мазепи в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія Пшеничного.

Так, за його даними, станом на ранок 22 листопада подачу газу відновлено до 123 квартир.

«Фахівці перевірили технічний стан мереж у житловому будинку та обстежили димові і вентиляційні канали. До тих квартир, які не постраждали внаслідок пожежі і де присутні їхні власники, уже розпочали подавати газ, роботи у цьому напрямку тривають і далі», – сказав В.Пшеничний.

Після відповідних аварійно-ремонтних робіт газ з’явиться і у тих квартирах, які опинилися в епіцентрі пожежі, зазначається в повідомленні.

За даними КМДА, всю ніч на місці події працювала слідчо-оперативна група, а представники ГУ МВС України в місті Києві забезпечували громадський порядок та охорону майна мешканців будинку.

Спеціальна комісія з’ясовує причини пожежі та розмір матеріальних збитків.

Як повідомлялося, в ніч з 20 на 21 листопада виникла пожежа у шестиповерховому житловому будинку на вул. Івана Мазепи, 3/5 (13 під’їздів, 175 квартир).

Вогнем знищено 600 м. кв. даху і покриття будівлі, вісім квартир на шостому поверсі над першим та другим під’їздами. Загиблих та постраждалих немає.

Відповідно до правил техніки безпеки, було призупинено постачання газу до будинку.

У КМДА вже визначили першу суму допомоги мешканцям квартир, які постраждали внаслідок пожежі у будинку на вулиці Мазепи. Так, допомогу від столичної влади у розмірі 10 тис. грн отримають власники 55 квартир цього будинку.