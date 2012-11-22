Рівненщина: поблизу села вилучено 239 боєприпасів
13:10, 22 листопада 2012Новини регіонів
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У лісовому масиві
У Рівненській області поблизу села Решуцьк вилучено 239 боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
Як зазначається в повідомленні, спочатку місцевий житель виявив у лісовому масиві біля села кілька артилерійських снарядів.
Згодом піротехніки обстежили зазначене місце і виявили у підсумку 239 боєприпасів: 123 артилерійських снаряда різних калібрів, 112 авіаційних бомб, 3 реактивні міни та 1 підривник.
До війни поблизу села Решуцьк, як зазначається в повідомленні МНС, розташовувалися склади боєприпасів радянської армії.
Усі знайдені вибухонебезпечні предмети сапери вивезли у безпечне місце та знищили шляхом підриву.
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