В Черкаській області на смітнику знайшли арсенал снарядів

В Черкаській області в селищі Єрки в Катеринопільського району 21 листопада на стихійному сміттєзвалищі знайшли 25 снарядів часів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, вчора чоловік в пошуках металолому забрів на стихійне сміттєзвалище. Під час пошуку залізяччя він натрапив на 3 вибухонебезпечні предмети часів війни, які ледь стирчали із землі. За викликом на місце виявлення небезпечних предметів прибули рятувальники, які ідентифікували їх як 75-міліметрові артилерійські снаряди.

В Катеринопільський район прибула група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління МНС в Черкаській області. Після додаткового обстеження прилеглої території, ними було виявлено ще 22 снаряди цього ж калібру.

Усі вибухонебезпечні предмети були вивезені у безпечне місце та знищені шляхом контрольованого підриву.