На Вінниччині до санавіації вперше залучено гелікоптер

У Вінницькій області сьогодні до санавіації вперше залучено гелікоптер, який до обласної лікарні доставив важкохвору (з складною патологією нирок) жінку з віддаленого району області з м.Піщанки.

Про це повідомляє Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

За повідомленням, дана робота є продовженням реалізації в області програми розвитку санітарної авіації, яку започаткував голова облдержадміністрації Микола Джига коли у липні поточного року розпочав вильоти сан авіації літак АН-2.

«Враховуючи те, що багато районів віддалені від обласного центру, при несприятливих природних умовах виникають проблеми щодо перевезення важко хворих пацієнтів до міста в короткий термін. Тому був розроблений та відпрацьований алгоритм дій щодо транспортування таких пацієнтів гелікоптером. Перевезення хворих таким видом транспорту є значно простішим та швидшим аніж будь-яким іншим», - пояснив перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан.

Він зазначив, що даний політ фактично продемонстрував, що за 32 хвилини гелікоптер долетів з смт Піщанка до Вінниці, при цьому пацієнтка досить комфортно себе почувала і добре перенесла переліт.

І.Мовчан також сказав, що у обласному бюджеті на 2012 рік було передбачено 600 тис грн. для послуг санавіації. «Даної суми достатньо для технічного забезпечення та медичного оснащення літака. Так, один виліт гелікоптеру до районів області обходиться обласному бюджету приблизно 8 тис. грн. Але ці кошти є незначними, якщо мова йде про рятунок життя людини» - відмітив І.Мовчан.

Він запевнив, що передбачаються кошти на відповідні послуги й в облбюджеті на 2013 рік.

Крім того, літак та гелікоптер планується застосовувати і у екстрених випадках, коли право користування літаками надається працівникам не лише медичної допомоги, але й представникам Міністерства надзвичайних ситуацій. На даний час обговорюється питання побудови вертолітного майданчика ближче до центру міста.

Як повідомляв УНІАН, З КП «Аеропорт» Вінниця» літаком АН-2 3 липня здійснено перший виліт групи лікарів екстреної медицини літаком санавіації до Бершадського району, де двоє важко хворих потребували негайної консультації. З того часу літак АН-2 здійснив 6 вильотів у райони області, а саме Бершадський, Тростянецький, Крижопільський та Піщанський, а також у місто Ужгород.



