З’ясовано обставини отруєння дітей дурманом у Броварах

За дорученням прокуратури Київської області Броварською міжрайонною прокуратурою проведено перевірку інформації, оприлюдненої деякими засобами масової інформації, про отруєння підлітків в м. Бровари плодами дурману на території школи.

В ході перевірки інформація підтвердилася лише частково, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

З’ясовано, що четверо дітей 15-16 років у позаурочний час знаходилися не на території школи та використовували свій вільний час на власний розсуд.

Зокрема, зі слів підлітків встановлено, що вони перебували поблизу житлових будинків, які знаходяться поряд зі школою. Там школярі знайшли одурманюючу рослину із насінням. Одна з учениць, яка була в компанії підлітків, запропонувала з`їсти насіння одурманюючої речовини, розповівши, що вони мають хороший смак.

Комісією Броварської ЗОШ обстежено подвір’я школи та прилеглих територій на предмет наявності рослин дурману. На території школи рослин дурману не виявлено. Проте, поблизу будинків, біля яких знаходилися діти, виявлено декілька кущів дурману. Вони були посаджені мешканцями будинку для прикрашання території. Виявлені рослини знищено.

На даний час життю дітей нічого не загрожує.

Службою у справах дітей спільно з управлінням освіти Броварської міської ради та лікарем-наркологом в загальноосвітніх закладах міста проводяться просвітницькі лекції щодо шкоди здоров’ю, внаслідок вживання одурманюючих речовин.

Сімейним кодексом України визначено, що саме батьки, перш за все, зобов’язані піклуватися про здоров’я дітей, їх фізичний, духовний та моральний розвиток.

У зв’язку з цим, постановами Броварського міськрайонного суду батьків вказаних дітей притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за ухилення батьків або осіб, які їх заміняють від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. На них накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.