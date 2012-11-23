Інваліди у Києві отримають матеріальну допомогу

З нагоди відзначення Міжнародного дня інваліда окремі категорії киян отримають одноразову адресну матеріальну допомогу від міської влади - від 100 до 600 грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Так, матеріальну допомогу у розмірі 600 грн. виплатять сліпоглухим та інвалідам І групи із зору, розмір пенсії яких не перевищує 1400 грн.

По 500 грн. одноразової адресної матеріальної допомоги від міської влади отримають інваліди ІІ групи із зору, розмір пенсії яких не перевищує 1400 грн.

Допомогу в розмірі 200 грн. виплатять отримувачам державної соцдопомоги та соціальної пенсії – інвалідам з дитинства, а також дітям-інвалідам та інвалідам І групи, розмір пенсії яких не перевищує 1400 грн.

Крім того, по 100 грн. матеріальної допомоги отримають інваліди ІІ групи та непрацюючі інваліди ІІІ групи, розмір пенсії яких не перевищує 1400 грн.

Адресна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена через незалежні від отримувача причини, у разі його смерті виплачуватиметься членам сім’ї померлого у відповідному порядку. Як зазначено в розпорядженні, особам, які одночасно належать до кількох категорій, надаватиметься одна виплата у більшому розмірі.