Київщина: міліціонер продавав трамадол

Прокуратурою Київської області спрямовано до суду кримінальну справу щодо оперуповноваженого сектору карного розшуку одного із територіальних підрозділів Головного управління МВС України в Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, міліціонер, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізував значну кількість пігулок трамадолу на суму більш як 10 тис. гривень.

Своїми діями він вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, перевезення та збут наркотичних засобів, вчинене шляхом зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу.

Судом до нього обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Йому загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.