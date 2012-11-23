У Києві відкрилась унікальна виставка художників-інвалідів

У Національному музеї Тараса Шевченка відкрилась перша унікальна виставка робіт людей з обмеженими фізичними можливостями, які творять, тримаючи інструменти зубами або пальцями ніг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, виставка присвячена Міжнародному дню інвалідів та 10-річчю діяльності Всеукраїнської громадської організації «Народна академія творчості інвалідів».

Мета проведення цієї виставки - привернення уваги громадськості до життєвого шляху та творчості таких людей, вшанування їхньої мужності та любові до життя і бажання знайти можливість підтримати їх у майбутньому.

Виставка триватиме з 22 листопада до 9 грудня 2012 року, адреса музею: Київ, бульвар Тараса Шевченка, 12.