В Одесі наркоділки збували синтетичні наркотики

В Одесі співробітники Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків затримали групу наркоділків, які збували синтетичні наркотики в особливо великих розмірах

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, при проведенні в обласному центрі операції «Батискаф-2012», яка завершилася цього тижня, «затримано злочинну групу в складі 8 осіб, яка виготовляла й реалізувала препарати «Ренолекс» і «Ефіна», що містять прекурсор псевдоефедрин. Ці препарати також використовувалися для виготовлення психотропних речовин».

Встановлено, що злочинці реалізовували щомісячно до 500 конвалют таких препаратів.

Правоохоронцями при обшуку вилучено обладнання для виготовлення психотропних речовин, а також нереалізовану частину з них, зокрема 23 конвалюти лікарського засобу «Ефіна», декілька доз героїну, метамфетаміну й 190 порожніх конвалют.

Крім того, у злочинців вилучено 9 мобільних телефонів, засоби радіозв`язку, 57 тис. грн, 1 тис. дол. і 3 травматичних пістолета.

Стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ознаками ч.2 ст.307 (незаконне виготовлення, придбання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин), ч.3 ст.311 (незаконне придбання й зберігання прекурсорів), ч.2 ст.309 (зберігання наркотичних засобів) КК України.

Проводяться подальші оперативно-розшукові заходи щодо встановлення й затримання інших осіб, причетних до поставок і збуту наркотиків.