Донеччина: рекетири вимагали гроші у власників аптек

У Маріуполі Донецької області затримано зловмисників, які вимагали гроші у власників аптек.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, на початку листопада до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу м. Маріуполь надійшло повідомлення від 45-річної власниці аптеки, яка розповіла про те, що протягом тижня двоє чоловіків, представляючись співробітниками міліції, вимагали у неї гроші. Зловмисники приходили до неї і вимагали від 200 до 900 гривень за безперешкодну діяльність фармацевтичного об`єкту.

Після отримання інформації працівниками оперативно-пошукового сектору відділу кримінального розшуку Маріупольського міськуправління «за гарячими слідами» двох підозрюваних було затримано. Вони саме прямували до аптеки за черговою сумою грошей.

Затримані виявилися безробітними, наркозалежними громадянами, 1986 і 1988 років народження. Обидва судимі за грабежі. Один з фігурантів - іногородній житель, прибув влітку поточного року з дружиною до Маріуполя у пошуках роботи. Відібрані гроші друзі витрачали на опій.

Стосовно псевдо-міліціонерів було порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 353 КК України (самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця) і за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, скоєне за попередньою змовою групою осіб), які об`єднані в одне кримінальне провадження. Зараз затриманих перевіряють на причетність до інших шахрайських схем.