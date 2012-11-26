39-річна жінка зі спільниками викрала немовля у власної доньки

Правоохоронці затримали у Харкові 39-річну жінку, яка на Львівщині викрала 5-місячного сина власної доньки.

Як розповіла УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, 21 листопада до Буського райвідділу міліції Львівщини звернулась 19-річна жителька одного із сіл Буського району з повідомленням про те, що її мати разом з двома невідомими чоловіками викрали у неї п’ятимісячного сина. Наступного дня працівники міліції затримали 39-річну безробітну бабусю у Харкові, куди вона привезла малюка.

„Мати дитини розповіла працівникам міліції, що її мати приїхала у село де вона проживає разом із співмешканцем та сином, зайшла до будинку разом з двома невідомими чоловіками, силоміць забрала онука, після чого „гості” сіли в автомобіль і поїхали”, - розповіла С.Добровольска.

За її словами, викрадачка після затримання правоохоронцями, пояснила свій вчинок тим, що „для виховання онука кращі умови в місті Харкові”. Натомість, за словами С.Добровольської, на переконання матері дити, “син має кращі умови для виховання в селі на Львівщині”.

Також С.Добровольська відмітила, що „сім‘я благополучна, не йдеться про якісь умови неналежного догляду за дитиною. Виник конфлікт щодо місця виховання дитини”.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.

