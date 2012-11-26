На Полтавщині стався витік аміаку з автоцистерни

В неділю, 25 листопада, біля села Рашівка (Гадяцький район Полтавської обл.) стався аварійний витік аміаку з аміаковозу МАN.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їх даними, на відстані 5 км у західному напрямі від села Рашівка у полі на відкритій території водій, який виконував планові роботи з транспортування і перекачування 25 тонн безводного аміаку, побачив, що з дна цистерни протікає аміак. Ймовірна причина витоку аміаку — несправність донного клапану. Під час проведення аварійних робіт аміак було перекачано у справну цистерну.

Постраждалих у результаті витоку аміаку немає.