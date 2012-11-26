У Вінниці немовля отруїлось ртуттю

У Вінниці немовля, віком до одного року, отруїлось ртуттю.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, хлопчик поступив у обласну лікарню 23 листопада з діагнозом «отруєння ртуттю».

Стало відомо, що ртуть в їжу потрапила, коли мати розмішувала її термометром, який розгерметизувався. Стан дитини задовільний.

