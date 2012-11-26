У Вінниці немовля отруїлось ртуттю
13:54, 26 листопада 2012Новини регіонів
0
Мати розмішувала їжу термометром
У Вінниці немовля, віком до одного року, отруїлось ртуттю.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
За повідомленням, хлопчик поступив у обласну лікарню 23 листопада з діагнозом «отруєння ртуттю».
Стало відомо, що ртуть в їжу потрапила, коли мати розмішувала її термометром, який розгерметизувався. Стан дитини задовільний.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter