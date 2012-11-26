Під Києвом планується відкрити центр іпотерапії

Наступного року під Києвом має розпочати роботу Центр іпотерапії «Камелія», де безкоштовно лікуватимуться діти з ДЦП, аутизмом та іншими захворюваннями.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила президент Благодійного фонду анімалотерапії і автор ідеї будівництва Центру «Камелія» Маргарита Січкар.

За її словами, роботи зі спорудження Центру, що вже ведуться на території близько 5 гектарів за 6 км від столиці по Житомирській трасі, планується завершити в IV кварталі 2013 року.

Соціальним партнером першого в Україні дитячого еко-реабілітаційного центру іпотерапії став «Південкомбанк» і сьогодні під час прес-конференції було підписано Меморандум про співпрацю між банком та Центром «Камелія».

З цього приводу голова правління «Південкомбанк» Іван Цупор зазначив, що участь в цьому проекті є «кращим способом реалізувати принципи соціальної відповідальності банка перед суспільством». «Ми хочемо підтримати Центр «Камелія», допомогти діткам з особливими потребами, але які мають всі шанси стати повноцінними членами суспільства. Ми залучаємо у проект і наших співробітників, і наших клієнтів, і таким чином кожен зможе внести свій вклад в спільну справу», - сказав він.

Згідно з проектом, Центр стане не лише місцем, де українським дітям з ДЦП, аутизмом та іншими захворюваннями, надаватимуть безкоштовну допомогу, але й науковою базою для вивчення анімалотерапії - наукова кафедра, що буде відкрита тут, зможе фіксувати та констатувати ефект від іпотерапії.

«У Грузії та Латвії це вже давно має статус традиційної медицини. Тому ми дуже тісно спілкуємося з Медичною академією», - сказала М.Січкар.

За її словами, у Центрі буде реалізовано системний підхід до лікування і організовано дитячу лікувальну школу верхової їзди.

«В центрі треба було поєднати ті практики, які доповнюють одна одну. Тому там буде сенсорна терапія, ЛФК, сухий басейн. Працюватимуть кваліфіковані реабілітологи. Буде також центр арт-терапії, музична студія, до роботи в якій залучать відомих вітчизняних виконавців. Буде пісочна терапія. Тобто все те, де діти через творчість, розвиток моторики ще більше розвивають в собі рухову функцію», - пояснила М.Січкар. Також дітей залучатимуть до роботи на еко-фермі.

Як повідомила ініціатор проекту, територія нового Центру – 5 га, з яких під забудовою буде 2,5 га, решта – «аграрний комплекс».

За словами М.Січкар, робота Центру «Камелія» буде організована іпотерапевтом Оленою Петрусевич, яка на сьогодні очолює єдиний в Україні подібний центр, що функціонує вже близько 20 років і нині знаходиться на території Експоцентру України (ВДНГ) в Києві.

У свою чергу присутня на прес-конференції О.Петрусевич зазначила, що програми лікування за допомогою коней відомі у всьому світі. Особисто вона дізналась про ці програми в 70-х роках і вже в 90-х роках організувала свій кінний клуб, в якому почала проводити лікування та реабілітацію хворих дітей. На сьогодні її діючий Центр відвідують з цією метою щороку близько 60 дітей. Але тих, хто звертається за допомогою, набагато більше, і через обмежені можливості Центру доводиться відбирати дітей із найскладнішою формою захворювань та найбільш наполегливих у бажанні лікуватись в такий спосіб.

«Я впевнена, що новий Центр з набагато більшими можливостями буде не тільки на папері, але й в житті. Тому що гарні справи повинні втілюватися в життя», - зазначила О.Петрусевич, додавши, що впевнена, що майбутнє саме за такою реабілітацією та лікуванням дітей з особливими потребами.

Також вона зазначила, що в її центр приїздить багато не тільки хворих, але й здорових дітей просто для оздоровлення.

Як наголосила М.Січкар, до фінансування проекту будівництва та подальшого функціонування «Камелії» планує залучити кошти спонсорів не тільки в межах України, але й з-за кордону.