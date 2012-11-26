У Києві планують облаштувати зону відпочинку зі спортмайданчиками

На острові Оболонь в Києві планують виділити 16,9 га для КП «Київський водний стадіон».

Як повідомили УНІАН в прес-службі комісії Київради з питань культури та туризму, відповідний проект рішення щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП «Київський водний стадіон» на острові Оболонь для облаштування зеленої зони загального користування і об’єктів фізичної культури та спорту внесений до порядку денного найближчої сесії Київради, що відбудеться 29 листопада.

«Прийняття зазначеного рішення є кроком у напрямку озеленення Оболонського району. Головне, щоб на цій ділянці дійсно облаштували зону відпочинку зі спортивними майданчиками, а не розпочали нове будівництво», - наголосив депутат Київради, голова зазначеної комісії Олександр Бригинець.

Він звернув увагу саме на цільове призначення землі. Відповідно до згаданого проекту рішення, комунальному підприємству надаються земельні ділянки на острові Оболонь орієнтовними площами 1,57 га, 14,77 га, 0,27 га, 0,29 га в довгострокову оренду на 49 років для облаштування зеленої зони загального користування.

Згадані земельні ділянки розміщені в прибережних захисних смугах та, відповідно до Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва, відносяться до озеленених територій загального користування (парк відпочинку «Оболонь»).

Острів Оболонський, відповідно до рішення Київради від 23.12.04 № 878/2288, є об’єктом природно-заповідного фонду та входить до територій, на основі яких створено регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови», відзначив депутат.