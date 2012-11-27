Сумщина: шахрай викрав гроші хворої на рак дитини

У місті Лебедин Сумської області міліція розшукує шахрая, який вкрав з банківської картки майже 10 тис. грн, що призначались на лікування хворого на рак хлопчика.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, зловмисник зателефонував матері дитини і, назвавшись працівником банку, висловив бажання перерахувати на її банківську картку 800 грн. Жінка зраділа, адже була рада будь-якій допомозі, оскільки її дитина хвора на рак і потребувала негайної операції. Тому останнім часом родина розміщувала оголошення з проханням надати посильну допомогу в Інтернеті, газетах, розклеювала листівки на вулицях і люди відгукувались. Вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Готувались до операції. «Благодійник» розпитав про всі персональні дані жінки і сказав чекати СМС з повідомленням про перерахування коштів. Натомість, коли наступного дня вона прийшла до банкомату та спробувала перевірити рахунок банківської картки, та виявилась заблокованою, а на рахунку залишилось лише 700 грн.

По даному факту заведено кримінальне провадження за ст. 190 ч.1 Кримінального кодексу України (шахрайство).