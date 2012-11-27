Герою фільму «Шахта № 8», побитого битами, зробили операцію

У Макіївці Донецької області хірургічна операція 19-річному героєві фільму «Шахта № 8» про копанки Юрію Сиканову, побитого битами, пройшла нормально.

Про це УНІАН повідомила сьогодні активістка громадської організації «Донецький правозахисний центр» Олена Ігнатьєва з посиланням на лікаря-хірурга Сергія Румянцева.

За її словами, 22 листопада Ю.Сиканову в щелепно-лицьовому відділенні Макіївської лікарні була успішно проведена операція із встановленням титанових пластин. Хірургічне втручання було пов`язане з перелом суглобових відростків нижньої щелепи хлопця.

«Операція пройшла нормально, зараз у нього післяопераційний період. Я з лікарем розмовляла, він сказав, що все пройшло нормально, і потрібно тільки час для того, щоб все зажило», - сказала О.Ігнатьєва. При цьому вона додала, що Ю.Сиканов «зараз перебуває в лікарні, поки все заживе, і якщо все буде нормально, то його випишуть зі стаціонару через тиждень».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією громадської організації «Донецький правозахисний центр», 16 листопада активісти організації оголосили про збір коштів на лікування 19-річного героя фільму «Шахта № 8» про копанки Ю.Сиканова, якого сусіди жорстоко побили битами 27 жовтня, завдавши щелепно-лицьові травми.

Завдяки допомозі людей, хлопцю буквально за два дні вдалося зібрати необхідну суму грошей на проведення термінової операції та післяопераційного періоду.

Довідка УНІАН. 26 березня фільм естонського режисера Мар`яна Каата «Шахта № 8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, було заборонено до показу на Фестивалі документального кіно в Києві. Головний героєм фільму став Ю.Сиканов - підліток з неблагополучної сім`ї, який був змушений йти працювати на «копанку», щоб прогодувати своїх сестер. Фільм було знято з фестивального показу за ініціативою його українського співпродюсера Олени Фетисової. Причому сталося це лише за кілька годин до презентації. Український співпродюсер фільму О.Фетисова раптово назвала своє ж кіно «постановочним і таким, що не відповідає жанру». Такий хід, на думку естонської сторони, є досить дивним, оскільки раніше нічого подібного О.Фетисова не заявляла, і навпаки, будучи продюсером, мала намір розповсюджувати фільм в Україні.

За інформацією сайту donbass.ua, у Ю.Сиканова 27 жовтня сталася сварка з сусідами по провулку - батьком і сином. Сусіди пояснили, що нібито хлопець першим грубо зачепив їх біля хвіртки, от вони і вирішили його провчити. «Того вечора я не пив. Я ж член дільничної виборчої комісії, мені треба було бути тверезим», - пояснив тоді дільничному міліціонеру сусід. Одразу міліцію ніхто не викликав, тільки на ранок Ю.Сиканов звернувся до лікарів.

За фактом бійки і завдання тілесних ушкоджень макіївською міліцією було порушено кримінальну справу.