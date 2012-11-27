Київщина: засудять винуватця загибелі 5-річного хлопчика

Фастівською міжрайонною прокуратурою Київської області до суду направлено кримінальну справу за обвинуваченням колишнього керівника районного підрозділу ЗАТ “АЕС Київобленерго”, з вини якого загинув 5-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, екс-керівнику інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (неналежне виконаннях службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідством встановлено, що енергопостачальна компанія проводила реконструкцію повітряної лінії електропередач в одному з населених пунктів Фастівського району. Провівши реконструкцію лише частково, вказаний посадовець санкціонував здачу електромережі у повноцінну експлуатацію. Внаслідок цього на одній із невідремонтованих ділянок стався обрив лінії електропередач. Провід впав на стежку, по якій щодня ходили люди. По цій стежці разом із матір’ю йшов 5-річний хлопчик. Відбігши від матері на кілька метрів, він наступив на обірваний провід, внаслідок чого зазнав удару електрострумом. Дитина померла на місці.

За вчинення злочину колишньому керівнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.