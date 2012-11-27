У Німеччині під час пожежі загинули щонайменше 14 інвалідів

Пожежа в благодійній організації, що наймає на роботу інвалідів, забрала життя щонайменше 14 осіб в місті Тітізеє-Нойштадт на південному заході Німеччини.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, за даними пожежників, ще як мінімум шестеро осіб постраждали.

Займання сталося в майстерні, яка належить благодійної організації Caritas. За деякими даними, там працюють більше сотні людей з обмеженими можливостями.

Пожежники ще не встановили причину загоряння, але повідомляється, що майстерня працювала з легкозаймистими матеріалами.