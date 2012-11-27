У Чернігові може зупинитися майже третина ліфтів

У Чернігові з початку 2013 року через відпрацювання свого терміну у житлових будинках може зупинитися майже третина ліфтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання круглого столу у міській раді повідомив начальник спеціалізованого ліфтового управління №5 ПАТ "ОТІС" Олександр Лапкіс.

За його словами, ліфтовий парк міста перебуває у кризовому стані, основною причиною чого є технічна зношеність ліфтів та недостатність фінансування.

"Тарифи на обслуговування ліфтів востаннє переглядалися в обласному центрі у 2008 році і на сьогодні не покривають затрат підприємства навіть на обслуговування", - сказав він. О.Лапкіс уточнив, що через досягнення 25-річного терміну експлуатації у Чернігові можуть з початку наступного року зупинитися понад 400 ліфтів у будинках із 1400 у місті. Кожен із цих 400 ліфтів потребує експертного обстеження, модернізації, а то й заміни, що може коштувати 50-400 тис. грн. за один ліфт.

Як зазначив заступник міського голови Микола Сенькович, у місті діє Програма модернізації та заміни ліфтів у житловому фонді Чернігова на 2008-2015 роки, але вона фінансується частково (цього року 6% від потреби). У місті цьогоріч модернізовано тільки 7 ліфтів. Вирішення цього проблемного питання заступник міського голови вбачає у запровадженні відповідної державної програми, оскільки аналогічні проблеми мають й інші міста України. О.Лапкіс вважає, що в Україні є необхідність змінити підходи в обслуговуванні ліфтів – замість обмеження терміну експлуатації запровадити обов`язкове планове обслуговування, адже трапляються випадки, коли ліфти з 25-річним терміном використання перебувають у кращому стані, аніж з 5-річним.

Водночас, за результатами соціологічного дослідження, проведеного Поліським фондом міжнародних і регіональних досліджень, 27,4% опитаних чернігівців вважають стан ліфтового господарства міста незадовільним, а 35,3% - добрим, тільки 2% - відмінним, 37,3% оцінюють задовільно. Разом із тим, упродовж 2011-2012 років до місцевих органів влади надійшло тільки 20 скарг на роботу ліфтів, тоді як диспетчерські служби обслуговуючих організацій повідомляють про 20-30 заяв щодня.