18-річний юнак розстріляв себе після сварки з коханою

У місті Дубно Рівненської області 18-річний юнак розстріляв себе з рушниці після сварки з коханою дівчиною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міськвідділі міліції, про те, що її знайомий вистрілив собі в шию з мисливської гладкоствольної рушниці повідомила міліції вчора, 26 листопада, сама дівчина.

Правоохоронці з’ясували, що причиною трагедії став конфлікт на любовному підгрунті.

Посварившись зі своєю коханою, Олександр дістав із сейфа рушницю, яка належала його батькові, та направився до Юлії. Попрощавшись із нею, він відійшов від неї на відстань близько п’яти метрів і вистрелив.

Хлопець помер в кареті «швидкої» медичної допомоги дорогою до лікарні.