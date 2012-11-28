На Чернігівщині цього року закрили 5 малокомплектних шкіл

В Чернігівській області цього року закрили 5 малокомплектних шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеного засідання колегії Чернігівської облдержадміністрації повідомив начальник Управління освіти і науки ОДА Анатолій Заліський.

За його словами, у Чернігівській області цього року ще 6 навчальних закладів тимчасово призупинили свою діяльність, а 14 зазнали реорганізації.

"Під реорганізацією ми розуміємо не тільки закриття, а й процес будівництва нових закладів та реконструкції існуючих", - пояснив А.Заліський. Як приклад він розповів, що у Чернігівському районі закрито три малокомплектні школи, у яких навчалися від 9 до 24 учнів, натомість ці школярі з початку навчального року мають змогу відвідувати Седнівський навчально-виховний комплекс, де створені всі умови для сучасної якісної освіти.

Крім того, на Чернігівщині цього навчального року розпочали свою діяльність 5 дошкільних навчальних закладів та 13 додаткових дитячих груп на базі діючих дитсадків. Також в області триває будівництво 5 сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, в Чернігівській області цього року планувалося оптимізувати 10 малокомплектних шкіл. За інформацією начальника управління освіти і науки Чернігівської ОДА Анатолія Заліського, потужність шкіл, що зазнають реорганізацій, становить 1800 учнів, проте минулого навчального року їх відвідували лише 132 школярів.

Водночас, до кінця року планується відкрити 14 дошкільних навчальних закладів.

Всього у Чернігівській області працюють майже 400 дошкільних навчальних закладів, а також функціонують понад 640 загальноосвітніх навчальних закладів. Майже 80% шкіл розташовані у сільській місцевості.

У Седневі Чернігівської області 1 вересня 2012 року урочисто відкрився новий навчально-виховний комплекс, спорудження якого тривало з 2007 року і коштувало 40 млн грн. До нової школи 1 вересня пішли 176 учнів із Седнева та навколишніх сіл. Також навчально-виховний комплекс включає дитячий садок, розрахований на 35 вихованців. За оцінками фахівців, комплекс належить до кращих навчальних закладів у сільській місцевості не тільки на Чернігівщині, а й в Україні. Седнівський навчально-виховний комплекс став однією із 121 опорних шкіл області.