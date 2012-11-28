У Житомирі без води залишилась частина мешканців

У Житомирі через борги КП "Водоканал” за електроенергію перед ПАТ ЕК "Житомиробленерго" 26 листопада від електропостачання відключено станції третього підйому водопостачання, без води залишилась частина жителів міста.

Як сказано у повідомленні прес-служби КП "Житомирводоканал” переданому УНІАН, "енергопостачальна компанія ПАТ ЕК "Житомиробленерго" провела відключення від електропостачання станції третього підйому житомирського водоканалу і таким чином обмежила водопостачання городянам, які мешкають на верхніх поверхах будинків, розташованих в Північно-Західному районі міста, а також в районах Крошні, та Польової”.

Цю інформацію УНІАН також підтвердили кілька мешканців Крошні та Польової.

У прес-службі підприємства також повідомляють, що КП «Житомирводоканал» отримало субвенцію з міського бюджету на погашення заборгованості за електроенергію в сумі 31 млн грн згідно з постановою Кабінету Міністрів України №517 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», прийнятою в червні 2012 року.

"Але оскільки питання невідповідності тарифів на послуги водопостачання та водовідведення на державному рівні до кінця не вирішено, борг за використану електроенергію наростав знову. На 1 листопада 2012 року він становить 11,690 млн грн. Це й стало приводом для чергового відключення", - повідомляє КП "Житомирводоканал”.

Водночас у прес-службі стверджують, що мають право на отримання додаткової державної субвенції до кінця цього року, оскільки наразі дію Постанови Кабміну №517 продовжено.

Автори повідомлення також наголошують, що житомирський водоканал є стратегічним об’єктом, на який покладено завдання життєзбезпечення Житомира, а „спрямовані на обмеження електропостачання цього підприємства не лише не вирішують проблему, а й значно її ускладнюють”.

