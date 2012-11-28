У Києві працює конференція для лікарів-неонатологів

В Києві розпочалася міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до організації та надання допомоги недоношеним новонародженим» для лікарів-неонатологів.

Про це УНІАН повідомили в Фонді Віктора Пінчука.

Конференцію відкрив Фонд Віктора Пінчука в рамках програми «Колиски надії» та партнерства з Національним проектом «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».

Метою конференції, яка є новим етапом в реалізації освітньої складової програми «Колиски надії», є підвищення кваліфікації українських лікарів-неонатологів, ознайомлення їх з новими світовими практиками, впровадження прогресивних підходів виходжування недоношених новонароджених та проведення прямого діалогу з найкращими фахівцями галузі. До роботи конференції Фонд залучив близько 130 фахівців з усіх регіонів України, до числа яких увійшли спеціалісти як працюючих так і майбутніх перинатальних центрів «Нове життя», головні обласні неонатологи, лікарі із партнерських центрів програми «Колиски надії» та представники кафедр неонатології медичних вишів України.

Керівник Національного проекту «Нове життя» Віктор Сірман зазначив, що в Україні щороку народжується понад 3000 дітей з дуже малою масою тіла - менше 1500 грамів, у тому числі біля 1000 дітей з екстремально малою масою тіла - менше 1000 грамів. «Сьогодні вже не стоїть питання, чи варто виходжувати глибоконедоношених дітей з дуже малою та екстремально малою масою тіла при народженні»,- сказав він.

Головними доповідачами на конференції стануть світові спеціалісти з Австрії, Польщі, США, Туреччини, які є провідними експертами в неонатології. В практиці української неонатології вперше відбудеться спеціалізована конференція за участю міжнародних спеціалістів такого високого рівня.

Доповіді фахівців торкатимуться такого широкого кола питань як: різні види дихальної підтримки новонароджених, парентеральне харчування, моніторинг пацієнтів, що перебувають на штучній вентиляції легенів, лікування найбільш розповсюджених захворювань недоношених малюків, сурфактантотерапія та неінвазивні методи їх введення, мінімізація ускладнень, що призводять до неврологічних захворювань внаслідок довготривалої інтенсивної терапії та інші.

Окремий блок буде присвячено ранній реабілітації недоношених дітей.

Конференція триватиме до 30 листопада.