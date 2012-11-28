У столиці планують реорганізувати протитуберкульозну службу

У Києві планують реорганізувати протитуберкульозну службу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на черговій сесії Київради депутати розглянуть проект рішення Головного управління охорони здоров’я КМДА щодо реформування галузі охорони здоров’я у столиці, в якому йтиметься про доповнення документу в частині активізації боротьби з туберкульозом та реорганізації протитуберкульозної служби міста.

За даними КМДА, у профільному управлінні пропонують привести у відповідність до реальної потреби структуру ліжкового фонду протитуберкульозних закладів столиці, ввести стаціонарозамінні форми лікування, залучити до роботи в протитуберкульозній службі молодих фахівців та активізувати роль первинної медико-санітарної ланки в протитуберкульозних заходах.

Крім того, з метою оптимізації системи управління галузі планують об’єднати існуючі протитуберкульозні заклади в єдину потужну службу.

Фахівці впевнені, що такі зміни суттєво поліпшать епідемічну ситуацію, знизять показники захворюваності та смертності від туберкульозу, а також дозволять підвищити ефективність, якість та доступність лікування.

При цьому в КМДА зауважили, що в столиці на диспансерному обліку в протитуберкульозних закладах перебуває понад 15 тис. пацієнтів, із яких 1776 осіб – з активними формами туберкульозу.

Показник захворюваності на туберкульоз у столиці значно нижчий, ніж по Україні (38,2 на 100 тис. проти 67,2 відповідно), однак з 2010 року медики спостерігають тенденцію до його зростання.

Великий вплив на захворюваність має соціальний фактор. Серед усіх вперше взятих на облік у 2011 році майже половину складають безробітні особи працездатного віку (44,8%).

Медики констатують: мережа стаціонарних відділень протитуберкульозних закладів потребує оптимізації у відповідності до вимог сьогодення. Також медустановам необхідне нове обладнання, зокрема, рентгени та комп’ютерні томографи. Крім того, важливим є розвиток молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу тощо, зазначається в повідомленні.