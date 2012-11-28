В Ужгороді застрелили власника туристичної фірми

В Ужгороді в під’їзді житлового будинку знайшли тіло власника туристичної фірми з вогнепальними пораненнями.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області.

За даними міліції, близько 12.30 понеділка, 26 листопада, по телефону 102 в Ужгородський міськвідділ міліції надійшло повідомлення з вул. Минайської про те, що в під’їзді 5-поверхового будинку місцеві мешканці виявили закривавлений труп людини віком близько 40 років.

На місце пригоди, окрім слідчо-оперативної групи, прибуло керівництво УМВС та міськвідділу. На тілі вбитого експерти виявили вогнепальні поранення. Особу потерпілого встановили: ним виявився приватний підприємець, який мав у цьому ж будинку офіс туристичної фірми.

“Вчинене кримінальне правопорушення занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст.115 ККУ (умисне вбивство)”, - йдеться в повідомленні.

Обставини та мотиви скоєння злочину з’ясувує слідство.